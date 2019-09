Presiden Korsel dan AS Akan Bertemu di New York

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan bahwa Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan mengadakan KTT di New York pada tanggal 23 September waktu setempat.Presiden Moon mengunjungi New York mulai tanggal 22 hingga 26 September untuk menghadiri Sidang Umum PBB ke-74. Ini merupakan pertemuan kedua mereka setelah tiga bulan, setelah pertemuan terakhir di Seoul pada bulan Juni lalu.Cheongwadae menyatakan bahwa keduanya akan membahas langkah kerja sama untuk denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea, serta berbagai isu dan langkah untuk meningkatkan aliansi antara kedua negara dalam pertemuan kali ini.Presiden Moon berencana untuk mendukung pembukaan cepat dialog denuklirisasi antara Korea Utara dan AS, yang terus berada di suasana kebuntuan setelah pertemuan kedua mereka di Hanoi, Vietnam bulan Februari lalu.Melalui pidato sambutan Sidang Umum PBB tanggal 24 September waktu setempat, Presiden Moon akan menjelaskan upaya Korea Selatan untuk perdamaian dan kemakmuran bersama serta juga meminta kerja sama dunia internasional.Dia juga secara khusus akan membahas langkah pembukaan bersama Olimpiade Musim Panas 2032 antara dua Korea serta pembentukan tim bersama antara dua Korea di Olimpiade Tokyo 2020, dalam pertemuan dengan Ketua Komite Olimpiade Internasional (IOC), Thomas Bach.Selain itu, Moon akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jendral PBB, António Guterres, dan juga dengan pemimpin dari Polandia, Denmark, Australia, dan lainnya.Sementara itu, Sidang Umum PBB kali ini dihadiri oleh presiden dari 100 negara dan pemimpin dari 51 negara, dari antara 193 negara anggota PBB.