'Festival Animasi Internasional Bucheon ke-21' Dibuka 18 Oktober

Photo : YONHAP News

'Festival Animasi Internasional Bucheon ke-21' akan dibuka pada tanggal 18 Oktober.Sebanyak 166 film animasi dari 38 negara akan diputar di 7 bioskop di kota Bucheon, Provinsi Gyeonggi hingga tanggal 22 Oktober mendatang.Film pembuka yang terpilih untuk tahun ini adalah "Ride Your Wave" dari sutradara Masaaki Yuasa asal Jepang.Sementara itu, sebanyak 2.443 karya film akan bersaing untuk memperoleh penghargaan, termasuk "The Swallows of Kabul", "The Wonderland", "Zero Impunity", "Marona's Fantastic Tale", "Princess Aya", "Checkered Ninja", “Twilight”, dan lainnya.