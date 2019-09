Presiden Moon dan Trump Pastikan Kembali untuk Tidak Gunakan Kekuatan Melawan Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengadakan pertemuan puncak kesembilan di New York pada hari Senin (23/9/19) waktu setempat, di mana keduanya dilaporkan memastikan kembali komitmen mereka untuk tidak menggunakan kekuatan militer terhadap Korea Utara.Menyusul pertemuan puncak yang berlangsung sekitar satu jam, seorang pejabat senior di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan bahwa kedua pemimpin mengungkapkan kembali janji mereka untuk memberikan masa depan yang cerah bagi Korea Utara, jika rezimnya melakukan denuklirisasi.Pejabat itu mengatakan selama KTT, Moon dan Trump juga membahas soal pembagian biaya pertahanan untuk pasukan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan.Presiden Moon dilaporkan menekankan perlunya pembagian biaya pertahanan yang masuk akal dan adil, sambil mengutip peningkatan yang stabil dalam anggaran pertahanan Seoul, pembelian peralatan militer AS dan kontribusi biaya pertahanan di bawah pemerintahannya.Presiden Moon juga memperjelas pembelian peralatan militer AS dari pemerintah Seoul selama sepuluh tahun terakhir dan rencana pembeliannya untuk tiga tahun ke depan.Sementara itu, Juru Bicara Cheongwadae, Ko Min-jung mengatakan dalam pengarahannya bahwa kedua pemimpin secara positif menilai kesediaan Korea Utara baru-baru ini untuk memulai kembali perundingan dan menegaskan kembali bahwa semangat perjanjian Singapura tahun 2018, oleh Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Trump masih tetap berlaku.Moon dan Trump juga memastikan kembali komitmen mereka untuk mengubah hubungan dengan Korea Utara guna mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung puluhan tahun dan membangun rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Terlebih lagi, kedua pemimpin menekankan aliansi erat Korea Selatan dan AS, dan sepakat untuk terus meningkatkan persekutuan bilateral mereka, termasuk kerja sama ekonomi.