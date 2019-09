Presiden Moon Bahas Pertumbuhan Hijau dan Sarankan Penetapan 'Hari Langit Biru Sedunia'

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan akan meningkatkan kontribusi negaranya dua kali lipat untuk Dana Iklim Hijau (GCF) agar mendorong upaya negara-negara berkembang dalam menanggulangi perubahan iklim.Presiden Moon juga mengumumkan bahwa Korea Selatan akan menggelar KTT Kemitraan untuk Pertumbuhan Hijau dan Sasaran Global 2030 (P4G) yang kedua di Seoul pada tahun depan.Moon menyampaikan pidatonya dalam KTT Iklim PBB yang digelar pada hari Senin (23/9/19) waktu setempat di New York dan mengutarakan berbagai upaya Korea Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan hijau, termasuk kegiatan GCF.Untuk itu, Korea Selatan akan meningkatkan sumbangan GCF sebanyak dua kali lipat, menjadi 200 juta dolar AS untuk periode tahun 2020-2023, dari yang sebelumnya 100 juta dolar AS pada periode tahun 2015-2018.Selain itu, Presiden Moon mengumumkan bahwa Korea Selatan akan menjadi tuan rumah KTT P4G pada bulan Juli tahun depan, dalam upaya untuk memperkuat solidaritas masyarakat dunia demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.Bersamaan dengan itu, Moon mengusulkan penetapan 'Hari Langit Biru Sedunia', sembari menghimbau perlunya kerja sama internasional dan penanggulangan bersama untuk meningkatkan kualitas udara, seperti riset bersama dan bantuan teknologi.