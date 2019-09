Korsel dan AS Teruskan Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) meneruskan putaran pertama untuk negosiasi perjanjian pembagian biaya pertahanan yang ke-11 pada hari Rabu (25/9/19), sejak hari Selasa (24/9/19) kemarin.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa perwakilan Korea Selatan yang dipimpin oleh Jang Won-sam dan perwakilan AS yang dipimpin oleh James DeHart, menjalankan negosiasi di Seoul pada Rabu pagi ini.Kedua pihak menjelaskan pendapat dan prinsipnya masing-masing tentang pembagian biaya pertahanan, tapi tampaknya selisih pendapat mereka tidak berhasil dipersempit.AS meminta Korea Selatan untuk membayar lebih banyak biaya pertahanan, tapi Korea Selatan menegaskan pembagian biaya yang adil.Walau belum diketahui jumlah yang ditawarkan AS, tapi jumlahnya mungkin mencapai 6 triliun won per tahun karena selama ini pihak AS meminta jumlah tersebut.Setelah pertemuan di Seoul hari ini, kedua pihak akan melakukan putaran kedua negosiasi tersebut di Washington bulan depan.Korea Selatan akan menghadirkan perwakilan baru pada putaran kedua tersebut. Pemerintah sedang mempertimbangkan tokoh dari Kementerian Strategi dan Keuangan agar mempercepat negosiasinya.Korea Selatan dan AS pada bulan Maret lalu, telah menandatangani perjanjian ke-10 untuk biaya pertahanan yang dibayar Korea Selatan. Biaya untuk tahun ini naik menjadi 1,389 triliun won, atau kenaikan 8,2 persen.Perjanjian ini berlaku selama satu tahun hingga tanggal 31 Desember tahun ini.