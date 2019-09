Video Musik 'Fancy' TWICE Ditonton 200 Juta Kali di YouTube

Photo : YONHAP News

Video musik lagu berjudul 'Fancy' milik girl group Korea Selatan, TWICE telah ditonton lebih dari 200 juta kali di YouTube hingga hari Senin (23/9/19).Lagu 'Fancy' merupakan lagu utama dari album ke-7 TWICE, 'Fancy You' yang dirilis pada bulan April lalu.Dengan demikian, sepuluh lagu TWICE telah berhasil meraih 200 juta kali tontonan.Selain itu, lagu terbarunya berjudul 'Feel Special', yang dirilis pada hari Senin (23/9/19) juga turut mendapat sorotan baik. Lagu ini telah merajai empat tangga lagu Korea Selatan dan meraih urutan pertama di Worldwide iTunes Album Chart dan 26 negara lainnya.