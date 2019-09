Presiden Moon Kembali ke Korsel Setelah Selesaikan Jadwal Kunjungan New York

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in kembali ke Seoul pada hari Kamis (26/9/19) waktu Korea, setelah kunjungan lima hari tiga malam di New York, Amerika Serikat (AS) untuk KTT dengan Presiden AS, Donald Trump dan pidato di Sidang Umum PBB.Dalam KTT kesembilan mereka, Moon dan Trump menegaskan kembali komitmen mereka untuk tidak menggunakan kekuatan melawan Korea Utara.Seorang pejabat senior di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pemimpin juga sepakat tentang perlunya mengadakan pembicaraan tingkat kerja yang lebih awal antara Pyongyang dan Washington.Keduanya juga membahas cara untuk memastikan bahwa pembicaraan denuklirisasi tingkat kerja akan membuat kemajuan dan mengarah ke pertemuan puncak ketiga antara Korea Utara dan AS.Moon juga menyerukan dukungan masyarakat internasional dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea pada pidatonya di Sidang Umum PBB pada hari Selasa (24/9/19) waktu setempat.Dalam pidatonya, Moon mengusulkan agar zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea diubah menjadi zona perdamaian internasional, guna membantu mencapai perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea.Moon telah mengadakan rangkaian pembicaraan puncak terpisah dengan para pemimpin Polandia, Denmark dan Australia, serta Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres dan Ketua Komite Olimpiade Internasional (IOC), Thomas Bach di sela-sela Sidang Umum PBB.