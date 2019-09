Putaran Pertama Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Korsel, AS Telah Usai

Photo : YONHAP News

Putaran pertama negosiasi untuk perjanjian pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang ke-11 telah berakhir pada hari Rabu (25/9/19) kemarin, dengan hanya memastikan pandangan mereka yang berbeda.Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari sejak hari Selasa (24/9/19), masih belum dipastikan nilai kenaikan dari biaya pertahanan yang diminta oleh AS. Namun ada kemungkinan seruan atas kenaikan secara besar-besaran, mengingat penegasan sebelumnya bahwa biaya pertahanan tahunan untuk penempatan pasukan militer AS di Korea Selatan adalah sebesar 6 triliun won.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan seusai pembicaraan itu bahwa kedua belah pihak sepakat akan melanjutkan perundingan untuk pembagian biaya pertahanan yang masuk akal dan adil.Selain itu, AS menyerukan Korea Selatan untuk mempercepat proses negosiasinya, karena Presiden AS, Donald Trump berkomitmen untuk memaparkan kenaikan besar-besaran biaya pertahanan tersebut sebagai pencapaiannya menjelang pemilihan presiden AS tahun depan.Negosiasi tersebut direncanakan akan berlanjut di AS pada bulan depan.