Film Korsel 'House of Hummingbird' Ditonton Lebih Dari 100 Ribu Orang

Jumlah penonton film Korea Selatan berjudul 'House of Hummingbird' telah melampaui 100 ribu orang.Dewan Film Korea (KOFIC) pada hari Jumat (27/9/19) menyatakan jumlah akumulasi penonton film 'House of Hummingbird' tercatat mencapai 100.692 orang pada hari Jumat siang.Prestasi film yang diperoleh dalam pemutaran selama 30 hari ini dianggap luar biasa di dunia film independen.Film yang disutradari oleh sutradara Kim Bo-ra ini, mengisahkan keseharian hidup seorang gadis bernama Eun-hee, yang ingin menerima kasih sayang dengan latar belakang tahun 1994.Film independen Korea Selatan ini telah meraih 25 penghargaan di berbagai festival film terkenal baik di dalam dan luar negeri sebelum diputar.Film 'House of Hummingbird' telah dijual ke tujuh negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan sebagainya.