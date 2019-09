Pemerintah Korsel Nilai KTT Korsel-AS Akan Berikan Sinyal Baik Kepada Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengevaluasi bahwa dalam KTT antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), kedua negara sepakat untuk mengubah hubungan dengan Korea Utara, dan hal itu pasti akan memberikan sinyal baik kepada Korea Utara.Seorang pejabat pemerintah mengatakan dalam pertemuan dengan wartawan media luar negeri bahwa penekanan perubahan hubungan dengan Korea Utara oleh pemimpin Korea Selatan dan AS merupakan pertama kali.Sebelumnya, Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae telah menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS menegaskan kembali untuk mengakhiri hubungan permusuhan yang tetap berlangsung selama 70 tahun, dan membentuk kerangka perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, berbagai pesan oleh pejabat tinggi Korea Utara adalah sinyal untuk persiapan negosiasi tingkat kerja antara Korea Utara dan AS.Pejabat tersebut juga menekankan bahwa titik awal yang penting dalam langkah denuklirisasi dimulai dari pembongkaran fasilitas nuklir Yongbyon. Korea Selatan tidak berperan sebagai perantara, melainkan membentuk lingkungan yang stabil di Semenanjung Korea untuk dapat berdialog.Sehubungan dengan peluncuran rudal jarak pendek Korea Utara, pejabat tersebut mengatakan bahwa Korea Selatan juga mencoba meluncurkan ke arah selatan, seperti halnya peluncuran proyektil jarak pendek ke arah utara oleh Korea Utara. Ditambahkan pula, jika peluncuran proyektil jarak pendek Korea Utara dikatakan melanggar kesepakatan militer 19 September, maka Korea Selatan juga melanggar kesepakatan itu.Dia menekankan bahwa Korea Selatan dan AS menegaskan kembali tidak ada celah apapun dalam hubungan antara Seoul dan Washington. Walaupun ada keprihatinan terkait melemahnya hubungan dua negara akibat keputusan Seoul untuk mengakhiri Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang, namun hubungan aliansi antara dua negara tetap tidak tergoyahkan.