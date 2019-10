Sebuah Film Independen Korsel Raih 26 Penghargaan di Berbagai Festival Film Internasional

Photo : YONHAP News

Sebuah film independen Korea Selatan berjudul "House of Hummingbird" yang diedarkan mulai bulan Agustus lalu, berhasil merebut penghargaan untuk skenario terbaik dalam Festival Film Internasional Athena ke-25.Distributor film Korea Selatan, 'At Nine Film' menyatakan pada hari Senin (30/9/19), bahwa film "House of Hummingbird" menerima penghargaan tersebut dalam kategori kompetisi di Festival Film Internasional Athena ke-25 yang berlangsung pada tanggal 18-29 September di Yunani.Sebelumnya, karya itu telah meraih penghargaan di berbagai festival film internasional, termasuk Festival Film Internasional Berlin, dan pada akhirnya telah dianugerahi 26 penghargaan.Film "House of Hummingbird" menggambarkan cerita tentang seorang gadis berusia 14 tahun yang mengembara, dengan latar belakang tahun 1994.Film yang mendapat simpati para penonton atas arahan yang halus dari seorang sutradara wanita, hingga kini telah mencetak jumlah penonton kumulatif mencapai 107.000 orang, menembus angka 100.000 orang yang diluar ekspektasi sebagai karya film independen Korea Selatan.