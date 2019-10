Pentagon: Korsel, AS, Jepang Sepakat Kerja Sama Multilateral Demi Perdamaian Regional

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Rabu (2/10/19) waktu setempat, bahwa para pemimpin militer tertinggi dari Korea Selatan, AS dan Jepang sepakat akan menggunakan kerja sama multilateral demi perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Timur Laut.Kepala Staf Gabungan AS menyampaikan dalam sebuah siaran pers bahwa Korea Selatan, AS dan Jepang telah mengadakan pertemuan Ketua Kepala Staf Gabungan pada hari Selasa (1/10/19) di Pentagon, AS.Menurutnya, pembicaraan itu mengarah pada kerja sama trilateral yang dapat mendorong perdamaian dan kestabilan jangka panjang di Asia Timur Laut, dengan menjamin kewaspadaan dalam menanggapi segala kemungkinan regional.Kepala Staf Gabungan AS menjelaskan bahwa Jenderal Mark Milley sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan AS yang baru, kembali memastikan komitmen AS yang sangat kuat untuk menyediakan jaminan pencegahan dari kekuatan militer AS guna mempertahankan Korea Selatan dan Jepang, jika ada permintaan.Ditambahkan bahwa ketiga ketua Kepala Staf Gabungan telah menyepakati akan menangani bersama segala bentuk kekhawatiran terkait keamanan. Namun dalam siaran pers itu, tidak disebutkan konflik yang dipicu oleh keputusan Korea Selatan untuk mengakhiri Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang.Pertemuan tersebut diatur oleh pihak AS, di sela-sela upacara pelantikan Ketua Kepala Staf Gabungan AS yang baru pada hari Senin (30/9/19) waktu setempat, yang dihadiri oleh ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dan Jepang.