Biegun Tegaskan Perdamaian Permanen di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Bigeun menghadiri sebuah acara yang berlangsung di Kedutaan Besar Korea Selatan untuk AS pada hari Rabu (2/10/19) waktu setempat di Washington.Biegun menyampaikan sambutan dalam acara perayaan Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan yang jatuh pada tanggal 1 Oktober dan Hari Kelahiran Bangsa Korea pada tanggal 3 Oktober sebagai perwakilan dari Washington.Ada yang berspekulasi bahwa dalam kesempatan tersebut, ia mungkin mengeluarkan pesan khusus ke arah Korea Utara, menjelang pembicaraan tingkat kerja yang akan datang. Namun ia hanya membuat pernyataan umum mengenai hubungan antara Korea Selatan dan AS, dan perundingan denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.Biegun mengutarakan bahwa AS telah memulai rencana diplomatik yang hebat untuk menciptakan sejarah baru di Semenanjung Korea. Dia juga memperjelas bahwa perundingan denuklirisasi bertujuan untuk membawa perdamaian yang berkelanjutan dan permanen kepada para penduduk lokal.Menyambut Hari Angkatan Bersenjata Korea Selatan dan Hari Kelahiran Bangsa Korea tersebut, Biegun menegaskan bahwa Korea Selatan dan AS yang telah menjalin aliansi untuk waktu yang lama, dan akan memiliki masa depan yang cerah bersama.Korea Utara telah mengatakan bahwa perundingan nuklir tingkat kerja antara Korea Utara dan AS akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Oktober dan akan mengadakan kontak pendahuluan sehari sebelumnya pada tanggal 4 Oktober.Namun, AS tidak memberikan tanggapan yang jelas, termasuk tanggal dan tempat pelaksanaan perundingan tersebut.