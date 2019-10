Delegasi Korut untuk Dialog Nuklir dengan AS Bertolak Menuju Stockholm, Swedia

Photo : YONHAP News

Delegasi Korea Utara untuk perundingan nuklir tingkat kerja dengan Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (3/10/19) waktu setempat, telah tiba di Beijing, China dan pada sore hari akan bertolak menuju Stockholm, Swedia.Diperkirakan perundingan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS akan diadakan di Stockholm.Utusan Nuklir Korea Utara, Kim Myong-gil mengatakan kepada wartawan KBS, bahwa dia mempunyai ekspektasi dan pandangan positif atas prospek perundingan kali ini, karena pihak AS telah memberikan sinyal-sinyal baru.Jo Chol-su, yang baru diangkat sebagai direktur urusan Amerika Utara di Kementerian Luar Negeri Korea Utara, juga terlihat di Bandar Udara Internasional Ibu Kota Beijing, dan tampaknya termasuk dalam daftar anggota delegasi negaranya.Empat pejabat delegasi Korea Utara tersebut telah dipastikan menerbitkan tiket penerbangan internasional ke Stockholm yang berangkat dari Beijing pada hari Kamis sore. Namun, Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui tidak dilihat di bandara tersebut.Delegasi Korea Utara diperkirakan akan kembali ke Beijing melalui Moskow, Rusia pada tanggal 7 Oktober untuk kembali ke Pyongyang, setelah melakukan perundingan dengan AS.