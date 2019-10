Cadangan Devisa Korsel Bulan September Capai 433 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (4/10/19) menyatakan bahwa jumlah cadangan devisa Korea Selatan mencatat angka 433,2 miliar dolar AS pada akhir bulan September.BOK menjelaskan kenaikan disebabkan oleh laba operasional modal valuta asing yang mengalami peningkatan.Dalam hal perubahan komposisi aset, sekuritas tercatat sebesar 374,5 miliar dolar AS dan meningkat sebanyak 3,52 miliar dolar AS dibandingkan sebulan lalu.Sedangkan deposito bank mencapai 18,2 miliar dolar AS, berkurang 1,64 miliar dolar AS dibandingkan sebulan lalu.Korea Selatan terus mempertahankan posisi yang sama dengan akhir bulan Agustus lalu, dimana nilai cadangan devisa Korea berada di posisi kesembilan di dunia, menyusul Taiwan, Hong Kong, dan India.