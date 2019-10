Film Dokumenter Kehidupan Wanita Perbudakan Syahwat Korsel Ditayangkan di Jepang

Photo : KBS News

Film dokumenter yang menceritakan kehidupan wanita perbudakan syahwat berjudul 'A Long Way Around' ditayangkan di Jepang.Fasilitas pendukung para korban perbudakan syahwat di Gwangju, 'House of Sharing', menggelar acara penayangan perdana di kota Kawasaki, Jepang pada esok hari tanggal 5 Oktober, bersama dengan badan sipil untuk hak asasi manusia setempat.Film tersebut menceritakan kehidupan para nenek korban perbudakan syahwat yang tinggal di 'House of Sharing' selama 20 tahun.Ketika film itu beredar di dalam Korea Selatan pada bulan Juni lalu, nenek Lee Ok-seon yang secara langsung melakukan narasi untuk film tersebut.Sementara itu, nenek Lee hadir di acara penayangan perdana di Jepang dan berdialog dengan penonton Jepang.