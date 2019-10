Utusan Nuklir Korsel Bertolak ke Washington

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (7/10/19), untuk mengadakan pembahasan juru runding negosiasi nuklir Korea Utara, antara Korea Selatan dan AS bersama Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Lee akan berada di Washington D.C, AS hingga tanggal 10 Oktober, untuk membahas langkah kerja sama demi denuklirisasi dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea bersama Biegun.Diperkirakan bahwa Lee akan membahas langkah lanjutan setelah gagalnya kesepakatan di Stockholm, Swedia kali ini. Selain itu, dia juga akan mengadakan pertemuan dengan juru runding negosiasi nuklir Korea Utara antara Korea Selatan dan Jepang, bersama Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Shigeki Takizaki yang mengunjungi Washington pada periode tersebut.Pertemuan juru runding negosiasi nuklir Korea Utara antara Korea Selatan, AS, dan Jepang juga kemungkinan dapat dibuka.Sementara itu, Biegun dan ketua delegasi Korea Utara untuk pembicaraan tingkat kerja dengan AS, Kim Myong-gil bertemu di Stockholm pada tanggal 5 Oktober lalu, namun keduanya gagal mencapai kesepakatan.Swedia yang menyediakan lokasi pertemuan tersebut mengusulkan pertemuan kembali di Stockholm dalam waktu dua minggu ke depan, namun belum dipastikan apakah Korea Utara dapat menerima usulan itu.