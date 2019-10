Ketua Delegasi Nuklir Korut Desak AS untuk Ubah Sikap

Photo : YONHAP News

Ketua delegasi Korea Utara untuk pembicaraan tingkat kerja dengan Amerika Serikat, Kim Myong-gil yang tiba di Beijing, China dalam perjalanan pulang ke Korea Utara, mendesak Amerika Serikat untuk mengubah sikapnya demi hasil yang memuaskan di KTT selanjutnya.Di hadapan para wartawan, Kim mengatakan bahwa hasil KTT selanjutnya bergantung di tangan AS, dan jika AS belum siap, maka tidak ada yang akan tahu kejadian mengerikan apa yang dapat terjadi.Sehubungan dengan kemungkinan pembukaan kembali negosiasi tingkat kerja dalam waktu dua minggu ke depan, Kim merasa skeptis karena belum dipastikan apakah AS dapat menyediakan cara perhitungan baru dalam kurun waktu tersebut.Sebelumnya, Korea Utara mengklaim dalam pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Minggu (6/10/19), bahwa pihaknya tidak berniat untuk bernegosiasi dengan AS, sebelum AS menarik kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara. Ditambahkan pula, dialog denuklirisasi bergantung pada sikap AS, dan perubahaan sikap itu akan jatuh tempo pada akhir tahun ini.Berdasarkan klaim AS yang mengatakan bahwa Korea Utara mengumumkan isi pertemuan antara dua pihak dengan tidak benar, Korea Utara membantah dengan mengatakan bahwa AS melaporkan isi pertemuan yang menyesatkan publik.Korea Utara terus mengeluarkan ketidakpuasan terhadap AS dengan kata-kata kasar, sehingga diperkirakan negosiasi antara Korea Utara dan AS di masa depan tidak akan berjalan dengan lancar.