Pompeo Khawatirkan Ketegangan Turki dan Yunani, Sembari Kutip Hubungan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyampaikan kekhawatiran atas ketegangan Turki dan Yunani yang kemungkinan berkembang menjadi konfrontasi militer, sembari mengutip kondisi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara.Dia menegaskan solusi diplomatik agar keduanya harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai melalui dialog.Pompeo yang tengah melawat ke Yunani, membuat pernyataan tersebut selama wawancara dengan media lokal 'SKAI TV' pada hari Senin (7/10/19) waktu setempat.Dia mengatakan bahwa AS khawatir ketika ketegangan antara dua negara dapat meningkat, yang mengarah ke kondisi yang lebih buruk dan menciptakan konfrontasi militer.Ditambahkannya AS tidak ingin munculnya situasi tersebut antara Turki dan Yunani, dan bahkan antara Korea Selatan dan Korea Utara.Pernyataan tersebut memang menjadi perhatian karena muncul setelah kegagalan pembicaraan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS di Swedia pada akhir pekan lalu.Melalui pernyataan Pompeo tersebut, AS dianggap kembali memastikan prinsipnya untuk menuntaskan masalah nuklir Korea Utara melalui solusi diplomatik, di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.