Pameran Budaya Dunia Gyeongju 2019 Dibuka Hari Jumat

Pameran Budaya Dunia Gyeongju (Gyeongju World Culture Expo) 2019 akan digelar di kompleks wisata Bomun, di kota Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, mulai tanggal 11 Oktober hingga 24 November yang akan datang.Pameran tahun ini menandai genap 10 tahun diadakannya pameran budaya yang melibatkan pertunjukan dan pementasan dari banyak negara.Dengan temanya 'Budaya, kunci menuju masa depan kami (Culture, The Key To Our Future)', isi sejarah kerajaan Shilla Korea Selatan yang dibuat dengan teknologi video canggih juga akan diperkenalkan dalam pameran ini.