AS Tetap Bersedia untuk Lanjutkan Dialog Nuklir dengan Korut

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengungkapkan pada hari Rabu (16/10/19) waktu setempat, bahwa Washington tetap siap untuk melanjutkan kembali negosiasi dengan Korea Utara tentang program senjata nuklirnya, meskipun pembicaraan tingkat kerja bilateral mereka gagal pada awal Oktober lalu.Asisten Urusan Asia Timur dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri AS, David Stilwell, kembali memastikan bahwa AS tetap bersikeras untuk melanjutkan diskusi konstruktif dengan Korea Utara, dengan mengutip tujuan pemerintahan Trump mengarah pada kebijakan yang melibatkan Korea Utara demi denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.Pejabat itu juga menegaskan kembali bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara tetap berlaku dan meminta masyarakat internasional untuk terus memerangi upaya-upaya penghindaran sanksi.Dia kembali menekankan pentingnya kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS dan Jepang, sehubungan dengan peluncuran rudal balistik berbasis kapal selam (SLBM) Korea Utara baru-baru ini.