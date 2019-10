Trump: Negara Kaya Harus Bayar Biaya untuk Peroleh Perlindungan

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa pasukan militer AS telah ditempatkan di banyak negara di seluruh dunia, namun hal ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana.Presiden Trump membuat pernyataan tersebut pada hari Kamis (17/10/19) waktu setempat, ketika protes keras kian meningkat terhadap penarikan pasukan militer AS dari Suriah.Disebutkan pula bahwa kedepannya pasukan militer AS akan dipulangkan ke tanah airnya, meskipun membutuhkan waktu yang lama, dengan mengutip bahwa banyak negara kaya yang harus membayar biaya yang layak untuk mendapatkan perlindungan mereka.Mengenai biaya itu, ia memberi contoh Arab Saudi, yang telah membayar semua biaya atas pengiriman pasukan AS sekitar dua ribu prajurit dalam serangan drone ke Arab Saudi baru-baru ini.Dia tidak menyebutkan Korea Selatan secara langsung, namun pernyataan Trump tersebut tampaknya menjadi beban bagi pemerintah Seoul yang akan mengadakan putaran kedua negosiasi pembagian biaya pertahanan ke-11 dengan AS, pada minggu depan.