Nilai Merek Samsung Tembus 60 Miliar Dolar AS, Posisi Keenam di Dunia

Photo : YONHAP News

Nilai merek Samsung, perusahaan asal Korea Selatan, menembus angka 60 miliar dolar AS dan berada di peringkat keenam di dunia. Sementara itu, produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai Motor dan Kia Motors bersama-sama berhasil masuk ke dalam daftar dalam '100 Merek Global Terbaik Tahun 2019'.Perusahaan konsultasi merek Interbrand mengumumkan laporan tersebut pada hari Kamis (17/10/19).Berdasarakan laporan itu, Samsung mempertahankan posisi keenam pada tahun in, sama seperti tahun lalu, dan sekali lagi berhasil masuk dalam daftar 10 teratas selama delapan tahun berturut-turut.Nilai merek Samsung untuk tahun ini tercapai 61,098 miliar dolar AS atau 72,3 triliun won, berada di titik tertinggi setelah naik dua persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 59,89 miliar dolar AS.Nilai merek Hyundai Motors untuk tahun ini naik 5 persen daripada tahun lalu, dan dibukukan pada angka 14,156 miliar dolar AS dengan peringkat ke-36, sementara Kia Motors mengalami penurunan 7 urutan, ke posisi ke-78 di dunia dengan nilai mereknya sebesar 6,428 miliar dolar AS.Tiga merek Korea Selatan tersebut ternyata mempunyai jumlah nilai merek sebesar 81,682 miliar dolar AS, naik 1,7 persen dibandingkan tahun lalu.