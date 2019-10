Film Korsel

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan berjudul "Parasite" dari sutradara Bong Jun-ho, laris manis di Amerika Serikat (AS).CJ Entertainment menyatakan pada hari Senin (21/10/19), bahwa film tersebut menempati urutan ke-11 di box office Amerika Serikat pada akhir pekan lalu, dengan penjualan sebesar 1,2 juta dolar AS selama tiga hari mulai tanggal 18-20 Oktober lalu.Jika menggabungkan pendapatan peredaran film awalnya pada tanggal 11 Oktober lalu, pendapatan film "Parasite" di AS mencapai 1,8 juta dolar AS.Film tersebut tengah beredar di 33 bioskop di AS, meliputi New York, Los Angeles, Boston, Chicago, dan sebagainya.Distributor film "Parasite" di AS memilih cara yang dinamakan 'platform release' dalam mengedarkan film, yaitu terlebih dahulu menampilkan film di sejumlah bioskop, dan kemudian meningkatkan jumlah bioskop yang mengedarkannya. Namun, jumlah gedung bioskop yang memutar film "Parasite" di AS, diperkirakan akan bertambah karena film itu sangat laris.Banyak pihak yang memperhatikan apakah ketenaran film "Parasite" dapat membuahkan hasil yang baik di Academy Award ke-92 pada bulan Februari tahun depan.