Photo : YONHAP News

Larisnya film Korea Selatan berjudul "Parasite" dari sutradara Bong Joon-ho, di Amerika Serikat (AS) tengah mengejutkan industri perfilman setempat.Film "Parasite" mulai beredar di tiga bioskop di AS pada tanggal 11 Oktober, dan hanya 8 hari kemudian film tersebut kini tengah diputar di 33 bioskop setempat.Selama 10 hari sejak diedarkan, film itu telah menghasilkan keuntungan sebesar 1,82 juta dolar AS, dan berada di posisi kesebelas dalam pendapatan box office AS.Kinerja film Korea Selatan itu dipandang luar biasa, karena jika mempertimbangkan film yang menempati urutan ke-10 dalam pendapatan box office AS, film tersebut tengah diputar di sekitar 1.500 bioskop di seluruh negaranya.