AS 'Sangat Mendukung' Kekhawatiran Korsel atas Operasi Udara Rusia yang Provokatif

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Rabu (23/10/19) waktu setempat, bahwa Washington "sangat mendukung" kekhawatiran Korea Selatan atas operasi udara yang provokatif dari pesawat militer Rusia baru-baru ini.Mengenai masuknya pesawat tempur Rusia ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ) pada hari Selasa (22/10/19) sebelumnya, kementerian tersebut mengatakan bahwa AS sedang bekerja sama dengan Korea Selatan dalam kasus tersebut.Ditambahkannya, AS akan terus memantau situasi dan mencegah upaya Rusia lebih lanjut yang dapat menimbulkan ketidakpastian di kawasan, dengan mengutip AS tetap berkomitmen kuat untuk mempertahankan sekutunya.AS mengeluarkan pernyataan serupa yang menyatakan dukungan untuk Korea Selatan dan Jepang pada bulan Juli lalu setelah serangan udara oleh pesawat-pesawat tempur Rusia dan China.Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, enam pesawat tempur Rusia pada hari Selasa memasuki KADIZ beberapa kali di atas perairan di sekitar Semenanjung Korea. Sebagai tanggapannya, Angkatan Udara Korea Selatan telah mengerahkan sebanyak 10 jet tempur.