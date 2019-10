Seoul Beri Tunjangan kepada 100 Ribu Pemuda Selama Tiga Tahun ke Depan

Photo : YONHAP News

Pemerintah Metropolitan Seoul memutuskan untuk memberikan tunjangan kepada 100 ribu orang pemuda selama tiga tahun yang akan datang.Selama ini, pihaknya sudah memberikan tunjangan pemuda itu sejak empat tahun yang lalu.Pihaknya menilai tinggi pencapaian pemberian tunjangan tersebut, karena tingkat kepuasaan dari para pemuda yang telah mendapatkan tunjangan sebesar 500 ribu won selama 6 bulan diketahui sangatlah tinggi.Berdasarkan evaluasi tersebut, Seoul memutuskan bahwa jumlah penerima tunjangan itu akan ditingkatkan dari yang saat ini sebanyak tujuh ribu orang per tahun, menjadi 30 ribu orang per tahun kedepannya.Mulai tahun depan, para pemuda juga mendapatkan bantuan kota Seoul sebanyak 200 ribu won per bulan selama 10 bulan untuk biaya sewa rumah. Dimulai dengan lima ribu pemuda pada tahun depan, jumlah penerimanya juga akan naik menjadi 20 ribu orang pada tahun 2021.Pemerintah Metropolitan Seoul akan menyuntikkan anggaran belanja dalam jumlah yang terbesar dalam sejarahnya untuk pemuda, sebesar 500 miliar won selama tiga tahun ke depan.