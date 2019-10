Korsel, AS Mulai Putaran Kedua Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan di Honolulu

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah meluncurkan putaran negosiasi baru untuk menentukan berapa banyak masing-masing akan berkontribusi pada pembagian biaya pertahanan untuk penempatan pasukan militer AS di Korea Selatan yang akan diterapkan mulai tahun depan.Pembicaraan dua hari telah dimulai di Honolulu pada hari Kamis (24/10/19) waktu setempat, antara negosiator senior Korea Selatan, Jeong Eun-bo dan mitranya dari AS, James DeHart.Pembicaraan antara Jeong dan DeHart diperkirakan cukup sengit, karena Washington mencoba meningkatkan biaya secara signifikan yang harus ditanggung oleh Seoul untuk mempertahankan pasukan militer AS di Semenanjung Korea.AS diperkirakan kembali memastikan bahwa biaya yang dibutuhkan mencapai lima miliar dolar AS setiap tahun nya, termasuk biaya personel angkatan bersenjata AS dan penyebaran aset strategis.Di bawah perjanjian satu tahun yang akan berakhir pada 31 Desember tahun ini, Seoul setuju untuk membayar 1,38 miliar won, meningkat 8,2 persen dari biaya tahun sebelumnya sebesar 960 miliar won.