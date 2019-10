Korsel, AS Bahas Peran Keduanya atas Krisis Pasca Transfer OPCON

Photo : YONHAP News

Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dilaporkan telah memulai diskusi untuk menyusun peran baru mereka dalam krisis yang mungkin akan terjadi pasca transfer Hak Kontrol Masa Operasi Perang (OPCON).Saat ini, ruang lingkup aliansi penanggulangan krisis terbatas pada "keadaan darurat di Semenanjung Korea," namun Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menawarkan untuk memperluas tanggapan aliansi terhadap "keadaan darurat AS."Menurut sumber berita pemerintah Seoul pada hari Selasa (29/10/19), keduanya baru-baru ini memulai pembicaraan untuk merevisi rincian dokumen aliansi penanggulangan krisis Korea Selatan dan AS, sebagai tanggapannya untuk transfer OPCON ke depan.Dokumen ini mendefinisikan tanggapan aliansi Korea Selatan dan AS, serta peranannya jika terjadi krisis.Para pengamat menunjukkan, jika tanggapan aliansi diperluas, maka hal tersebut akan menjadi landasan pasukan militer Korea Selatan untuk bekerja sama dalam operasi militer AS, seperti di Selat Hormuz.