Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan, "Parasite" menarik perhatian media asing karena pendapatan yang diperolehnya melampaui 100 juta dolar AS dan kemungkinan besar akan menjadi kandidat penerima penghargaan Academy Awards.Sebuah publikasi surat kabar ternama dalam dunia industri film di Amerika Serikat, The Hollywood Reporter, menyampaikan bahwa pendapatan film "Parasite" mencapai 1,45 juta dolar AS.Media lain, Variety, memilih sepuluh karya film yang diperkirakan akan bersaing sengit dalam Academy Awards ke-92 dan film "Parasite" termasuk di antaranya, bersama film "Once Upon a Time in Hollywood," "Rocketman," dan "Hustler."