Korsel Peroleh Keuntungan 53,6 Miliar Dolar AS Lewat FTA

Photo : YONHAP News

Korea Selatan diketahui memperoleh keuntungan lebih dari 50 miliar dolar AS lewat perdagangan dengan negara-negara yang menjalinkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengannya pada triwulan ketiga tahun 2019.Menurut "Peta pemanfaatan FTA untuk triwulan ketiga tahun 2019" yang diumumkan oleh Badan Bea Cukai Korea Selatan pada hari Jumat (30/10/19), volume ekspor Korea Selatan mencapai 297,6 miliar dolar AS dan volume impornya sebanyak 244 miliar dolar AS lewat FTA.Keuntungannya dari perdagangan lewat FTA mencapai 53,6 miliar dolar AS, berkurang 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Badan tersebut menilai bahwa perdagangan lewat FTA membawakan keuntungan di tengah kondisi yang tidak stabil di luar negeri.Ekspor dan impor serta perdagangan Korea Selatan hingga triwulan ketiga tahun ini mengalami penurunan, masing-masing 8,1 persen, 0,9 persen, dan 4,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Rasio penurunan volume perdagangan lewat FTA lebih rendah daripada rasio seluruh perdagangan Korea Selatan maupun rasio penurunan perdagangan non-FTA.Volume perdagangan Korea Selatan lewat FTA mengalami peningkatan dalam perdagangan dengan Amerika Serikat dan Vietnam, dengan masing-masing persentase sebesar 4,8 persen dan 3,8 persen. Namun volume perdagangan lewat FTA dengan kebanyakan negara mengalami penurunan.