Wakil Gubernur BOK: Pemangkasan Suku Bunga AS Berdampak Positif bagi Ekonomi Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Gubernur Bank Sentral Korea (BOK), Yoon Myun-shik, menyampaikan bahwa pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, pada umumnya memenuhi harapan pasar.Yoon membuat pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Kamis (31/10/19), seusai memimpin sebuah rapat untuk meninjau keputusan The Fed yang sebelumnya sudah memangkas suku bunga acuannya pada bulan Juli, untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir dan telah memangkasnya lagi pada bulan lalu.Ditambahkannya, apabila penurunan suku bunga acuan AS akan mendorong naiknya harga saham dan jatuhnya suku bunga acuan secara keseluruhan, maka tanggapan pasar mungkin akan membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi global.Dia lebih lanjut mengutarakan bahwa hal itu juga akan berdampak positif bagi perekonomian Korea Selatan.Pada hari Rabu (30/10/19) waktu setempat, The Fed menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,50-1,75 persen untuk ketiga kalinya dalam tahun ini.