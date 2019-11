Senat AS Desak Trump untuk Berbagi Biaya Pertahanan dengan Korsel Secara Adil

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) melansir bahwa para senator Amerika Serikat (AS) telah menyerukan kepada pemerintahan Trump untuk berbagi biaya pertahanan yang adil, mengingat kontribusi Korea Selatan sejauh ini.Seruan senator tersebut muncul menyusul putaran kedua negosiasi pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS yang telah berlangsung di Honolulu, Hawaii, pada tanggal 23-24 Oktober lalu.Seorang anggota di Komite Militer Senat AS, Jack Reid, mengutip kepada VOA pada tanggal 29 Oktober, bahwa pemerintahan Trump seharusnya menyadari bahwa Korea Selatan adalah sekutu berharga, yang telah banyak berkontribusi dalam pertahanan bersama dan keamanan, khususnya masalah Korea Utara.Ditegaskan pula bahwa mengingat kontribusi Korea Selatan tersebut, pembagian biaya pertahanan untuk penempatan pasukan militer AS di Semenanjung Korea harus dilakukan secara adil.Seorang parlemen dari Partai Republik AS, Dan Sullivan, juga menekankan pentingnya membahas biaya pertahanan itu dengan mempertimbangkan target strategis ke arah Semenanjung Korea yang bebas nuklir dan persekutuan yang sudah lama terjalin antara kedua negara.