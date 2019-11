Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Tidak Harus Bergantung pada Jumlahnya

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) yang baru, Lee Soo-hyuck, menyampaikan posisinya bahwa tidak harus terlalu bergantung pada angka-angka yang diminta oleh AS dalam negosiasi pembagian biaya untuk penempatan pasukan AS di Korea Selatan.Dubes Lee mengatakan dalam sebuah jumpa pers di Washington pada hari Rabu (30/10/19) waktu setempat, bahwa pembicaraan tersebut masih berada di tahap permulaan untuk menentukan jumlah pembagian biaya pertahanan itu.Dia lebih lanjut mengatakan, bahwa pemerintah Seoul harus meninjau niatan nyata AS, karena negara itu tengah meminta kenaikan drastis dalam kontribusi Korea Selatan.Ditambahkannya, apabila kenaikan drastis akan tercapai, maka situasinya akan menjadi rumit karena perjanjian tentang status pasukan AS di Korea Selatan (SOFA) juga harus direvisi.