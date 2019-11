Presiden Moon Tekankan Ketertiban Perdagangan Bebas

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, yang hadir di KTT ASEAN Plus Three di Thailand, menekankan penjagaan ketertiban perdagangan bebas.KTT ASEAN Plus Three dibuka pada hari Senin (4/11/19) pagi, dan Presiden Moon menekankan hal tersebut di tengah pengaruh proteksionisme di dalam pidato sambutannya.Ditambahkan pula, ASEAN, Korea Selatan, China dan Jepang berkumpul untuk pertama kalinya pada 20 tahun lalu ketika Asia mengalami krisis moneter, dan berhasil menciptakan blok ekonomi kuat yang memenuhi 30 persen dari volume ekonomi dunia. Dia juga menaruh keprihatinan pada peningkatan proteksionisme.Pernyataan tersebut ditafsirkan untuk mengkritik pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan secara tidak langsung, dan mendesak Jepang untuk menarik langkah tersebut.Presiden Moon juga menekankan pencapaian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dan meminta dukungan terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea.Sementara itu, Presiden Moon dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, bertemu di acara jamuan makam malam dan itu merupakan pertemuan pertama mereka dalam kurun waktu empat bulan terakhir.Ada kemungkinan bahwa kedua pemimpin dapat bertemu sebanyak empat kali dalam kesempatan ini, sehingga banyak pihak yang menaruh perhatian pada pertemuan mereka.