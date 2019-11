Cadangan Devisa Korsel Sentuh Rekor Baru pada Bulan Oktober

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan pada bulan Oktober lalu menyentuh rekor tertinggi baru dalam sembilan bulan terakhir di tengah melemahnya dolar AS.Bank Sentral Korea (BOK) menyampaikan pada hari Selasa (5/11/19), bahwa nilai total cadangan devisa Korea Selatan tercatat mencapai 406,32 miliar dolar AS pada akhir Oktober, naik tiga miliar AS dari sebulan sebelumnya.BOK mengatakan bahwa depresiasi dolar AS akhir-akhir ini meningkatkan nilai mata uang won terhadap dolar.Menurut BOK, nilai dolar AS terhadap enam mata uang utama turun 1,5 persen di bulan Oktober dibandingkan satu bulan sebelumnya.Korea Selatan adalah pemegang cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia pada akhir bulan September, dengan capaian sebesar 403,3 miliar dolar AS.