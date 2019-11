AS Tetap Hendak Lakukan Latihan Militer Gabungan di Udara dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) pada hari Selasa (5/11/19) waktu setempat, melansir bahwa Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) akan tetap melakukan latihan militer gabungan di udara yang disebut "Vigilant Ace" dengan Korea Selatan pada bulan Desember, sesuai dengan jadwalnya.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menyampaikan melalui pernyataan email kepada VOA bahwa pihaknya tengah menjalankan proses untuk melaksanakan latihan tersebut.Pernyataan AS tersebut berbeda dengan posisi pemerintah Korea Selatan yang dirilis sebelumnya pada tanggal 3 November, bahwa latihan "Vigilant Ace" tahun ini akan ditangguhkan seperti tahun lalu.Sumber berita pemerintah Seoul menyampaikan tanggapannya pada hari Selasa, bahwa sama seperti tahun lalu, latihan gabungan di udara akan dilaksanakan dengan tidak menggunakan nama "Vigilant Ace" dan skala latihan yang juga akan dikecilkan.Korea Selatan dan AS diharapkan akan memastikan apakah latihan "Vigilant Ace" akan dilakukan pada tahun ini atau tidak, dalam pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) ke-51 yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan bulan November ini.