Pejabat Senior AS Kunjungi Korsel untuk Bahas Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Wakil Menteri Urusan Pertumbuhan Ekonomi, Keamanan Energi dan Lingkungan, Keith Krach, akan melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada hari Selasa (5/11/19) dan hari Rabu (6/11/19).Kementerian Luar Negeri AS menyampaikan dalam jumpa persnya bahwa Krach akan menghadiri pertemuan keempat untuk konsultasi ekonomi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS, dan juga forum ekonomi bersama pemerintah dan swasta antara Korea Selatan dan AS yang ketiga.Kedua acara ekonomi yang berlangsung di Seoul bertujuan untuk membahas strategi AS ke arah kawasan Indo-Pasifik dan meningkatkan kerja sama ekonomi antara Korea Selatan dan AS di bawah "Kebijakan Baru ke Arah Selatan" yang didorong oleh pemerintah Seoul.Selama berada di Seoul, Krach juga akan bertemu dengan para pejabat pemerintah Seoul dan pebisnis utama di Korea Selatan.