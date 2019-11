Sebuah Film Tentang Wanita Perbudakan Syahwat Akhirnya Ditayangkan di Festival Film Jepang

Photo : KBS News

Sebuah film dokumenter dengan tema wanita perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa perang, akhirnya ditayangkan dalam sebuah festival film lokal di Jepang.Kantor berita Kyodo Jepang menyampaikan bahwa festival film yang diselenggarakan di kota Kawasaki, prefektur Kanakawa, Jepang menayangkan film berjudul, "Shusenjo: The Main Battleground of the Comfort Women Issue" pada hari Senin (4/11/19) kemarin.Film ini menceritakan klaim dari para aktivis yang membantu para korban perbudakan syahwat dan tokoh-tokoh bergaris kanan ekstrem di Jepang.Pada bulan April lalu, film ini telah mulai diedarkan di Jepang, namun pihak penyelenggara festival itu memutuskan untuk menangguhkan peredarannya karena adanya kemungkinan gugatan yang dilayangkan dari para aktor bergaris kanan yang memprotes isi film tersebut.Namun di sisi lain, keputusan tersebut diangkat sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi, dan produsen film ini memprotes dengan membatalkan penampilan dua karya film lainnya yang direncanakan akan beredar di festival tersebut.Dengan mempertimbangkan kritikan dan protes dari kelompok sosial yang terus berlanjut, pihak penyelenggara festival akhirnya memutuskan untuk memutarkan film ini pada hari terakhir festival yakni pada hari Senin kemarin sesuai dengan jadwal semula.