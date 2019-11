Terlepas Kecaman Korut, AS Tetap Lanjutkan Latihan Militer Udara Gabungan dengan Korsel

Photo : Getty Images Bank

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (7/11/19) waktu setempat, menyatakan bahwa latihan udara bersama yang direncanakan dengan Korea Selatan akan tetap dilanjutkan, terlepas dari kecaman Korea Utara terhadap rencana itu.Juru Bicara Pentagon, Dave Eastburn mengatakan bahwa AS tidak akan mengatur latihan tersebut berdasarkan amarah Korea Utara, ketika ditanya tentang pernyataan Korea Utara yang mengecam Washington mengenai latihan itu.Sebelumnya pada hari Rabu (6/11/19) kemarin, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang mengecam AS terkait rencana latihan gabungan di udara dengan Korea Selatan.Eastburn memperjelas bahwa latihan itu guna memastikan kesiapan dan meningkatkan interoperabilitas militer antara Korea Selatan dan AS, sembari memberikan peluang bagi para diplomat untuk melakukan pembicaraan terbuka dengan Korea Utara.Namun, juru bicara itu mengisyaratkan ada kemungkinan untuk menyesuaikan skala latihan.