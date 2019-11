AS Minta Lima Miliar Dolar AS untuk Pembagian Biaya Pertahanan bagi Korsel

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dilaporkan menuntut Korea Selatan untuk membayar lima kali lebih banyak daripada biaya yang dibayarkan saat ini untuk biaya penempatan pasukan dan kegiatan militer AS di Semenanjung Korea.Menurut sumber diplomatik Korea Selatan pada hari Kamis (7/11/19), Washington meminta lima miliar dolar AS dari Seoul untuk tahun depan selama putaran kedua negosiasi untuk pembagian biaya pertahanan (SMA) ke-11 yang berlangsung pada bulan Oktober lalu.Sumber itu mengatakan bahwa dalam dua putaran perundingan SMA sebelumnya, Washington telah secara terbuka menjelaskan bahwa AS membuat berbagai kontribusi untuk pertahanan Korea Selatan sebagai sekutunya, dan menginginkan Seoul untuk membayar sebagian dari kontribusi tersebut, mengingat pertumbuhan ekonomi negaranya.Meskipun meminta peningkatan biaya pertahanan di Semenanjung Korea, namun pengamat mengatakan bahwa AS tidak mungkin meminta Korea Selatan untuk berkontribusi pada biaya operasi militer AS di Guam atau Hawaii.Korea Selatan dalam hal ini berpendapat bahwa biaya pertahanan harus dibagi secara wajar dan adil.