Skala Latihan Militer Gabungan di Udara antara Korsel dan AS Diperkecil

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa pihaknya akan memperkecil skala latihan militer gabungan di udara antara Korea Selatan dan AS yang rencananya diadakan pada pertengahan bulan November ini.Wakil Direktur Staf Gabungan AS, William Byrne mengatakan pada tanggal 7 November waktu setempat, bahwa skala latihan tersebut diperkecil dibandingkan "Vigilant Ace" di masa lalu, walaupun tidak menyebutkan jumlah pasukan militer dan unit pesawat yang dikerahkan.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa AS tetap menjaga kerangka negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.Namun, Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell yang sedang mengunjungi Asia, menyatakan bahwa pembatasan waktu secara sengaja untuk negosiasi denuklirisasi tidak boleh dilakukan.Pernyataan tersebut adalah reaksi pemerintah AS yang pertama atas pernyataan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un yang membatasi waktu negosiasi sampai akhir tahun ini.