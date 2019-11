Menhan AS Akan Kunjungi Korsel Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Menteri Pertahanan AS, Mark Esper akan berkunjung ke Korea Selatan (Korsel) selama dua hari mulai tanggal 15 November mendatang.Selain Korsel, Esper akan mengunjungi Thailand, Filipina dan Vietnam dalam langkah kunjungan ke wilayah Indo-Pasifik.Jubir Pentagon, Jonathan Hoffman mengatakan bahwa isu utama untuk kunjungan Esper ke Seoul adalah perpanjangan Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korea Selatan dan Jepang dan pihaknya berharap isu tersebut dapat segera diselesaikan.Pendapat AS tentang perpanjangan GSOMIA itu sempat dinyatakan oleh Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell dalam kunjungannya ke Asia sebelumnya.Esper berencana menemui Menteri Pertahanan Korsel, Jeong Kyeong-doo dalam pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) ke-51 di Seoul.Sementara itu, kunjungan Esper kali ini mendapat perhatian karena dapat menjadi kesempatan untuk membahas beberapa isu penting antara Korsel dan AS, seperti negosiasi pembagian biaya pertahanan, latihan militer gabungan, dan sebagainya.