Seruan Tidak Setuju di Majelis Nasional Korsel atas Kenaikan Pembagian Biaya Pertahanan yang Berlebihan

Photo : YONHAP News

Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional Korea Selatan pada rapatnya hari Kamis (7/11/19) menyerukan bahwa pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menaikkan pembagian biaya pertahanan yang dirasa berlebihan.Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dalam rapat tersebut mengakui bahwa AS meminta kenaikan pembagian biaya pertahanan yang luar biasa dengan tambahan rincian-rincian baru.Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Lee Seok-hyun mengatakan bahwa sejumlah media melaporkan permintaan AS mencapai 4,7 miliar dolar AS dan pihak pemerintah Korea Selatan juga tidak menyangkalnya. Namun, para anggota parlemen baik dari partai berkuasa maupun oposisi tidak akan mengesahkan kenaikan yang keterlaluan itu.Lee menambahkan bahwa pihaknya merasa kenaikan pembagian biaya pertahanan seharusnya dilakukan berdasarkan kenaikan harga barang.Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi, Yoon Sang-hyun menambahkan bahwa masyarakat Korsel tidak akan dapat memahami jika biaya pertahanan dinaikan lima kali lipat dari jumlah biaya tahun ini.Menurutnya, jika biaya pertahanan dinaikan seperti itu, maka pesekutuan antara Korsel dan AS menjadi satu transaksi bisnis dan prajurit AS untuk Korsel dianggap sebagai prajurit bayaran semata.Sementara itu, Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell dan Ketua Perwakilan AS, James DeHart dikonfirmasi meminta lima miliar dolar AS sebagai biaya pertahanan yang dibayar Korsel untuk tahun depan.