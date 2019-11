Photo : YONHAP News

Film dokumenter "Don't Cry for Me Sudan 2" yang mengisahkan kehidupan almarhum pastor Korea Selatan, Lee Tae-seok akan dirilis.Almarhum pastor Lee meninggal dunia di usia 48 tahun pada tahun 2010, ketika menjalankan kegiatan pelayanan di desa Tonj, Sudan, Afrika.Film itu akan diputar pada bulan Januari tahun depan untuk memperingati 10 tahun meninggalnya almarhum.Film "Don't Cry for Me Sudan 1" yang telah diputar pada September 2010 lalu ditonton oleh 440 ribu penonton.Edisi keduanya menampilkan isi wawancara dengan almahum pastor Lee dan penampilan terakhirnya sebelum meninggal.