Ketua Militer Korsel, AS, Jepang Akan Bahas GSOMIA Pekan Ini

Photo : KBS News

Ketua kepala staf gabungan dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang dilaporkan akan mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Seoul dan Tokyo yang akan berakhir pada akhir bulan ini.Surat kabar bisnis AS, Financial Times juga melansir bahwa Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Mark Milley akan mengunjungi Seoul untuk bertemu dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang.Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dan AS akan bertemu di Seoul, dan mengadakan pertemuan trilateral dengan rekannya dari Jepang melalui video conference.Milley akan melakukan perjalanannya yang pertama ke Korea Selatan dan Jepang sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan AS.Dalam pesawat carter tujuan Jepang, dia menegaskan bahwa jika Korea Selatan terpisahkan dari AS dan Jepang, maka hal ini pasti akan memberikan keuntungan bagi China dan Korea Utara.Ditambahkan bahwa hubungan yang erat antara Korea Selatan, AS dan Jepang jelas merupakan kepentingan Washington.Pernyataan Milley dipandang sebagai tekanan AS agar Korea Selatan memperpanjang GSOMIA dengan Jepang.