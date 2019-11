Korut dan AS Sempat Bertemu pada Konferensi Nonproliferasi Nuklir di Moskow

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) pada hari Rabu (13/11/19) memberitakan bahwa perwakilan Korea Utara (Korut) dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan di sela-sela Konferensi Nonproliferasi Nuklir Moskow (MNC) 2019 yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 7 November lalu.Pertemuan itu disampaikan oleh seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS bernama Thomas Countryman kepada VOA pada hari Selasa (12/11/19) waktu setempat.Menurut VOA, Countryman tidak menyebut pokok pembicaraan dalam pertemuan Korut dan AS tersebut, tapi Korut diketahui tetap meminta AS untuk menghapus kebijakan permusuhannya terhadap Korut.MNC diselenggarakan oleh Institut Energi dan Keamanan di Moskow setiap 2-3 tahun sekali dan 300 orang tokoh dari 40 negara berpartisipasi pada tahun ini.