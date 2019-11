Ketua Komite Urusan Diplomatik Majelis Rendah AS Sebut Kim Jong-un Tidak Dapat Dipercaya

Photo : YONHAP News

Ketua Komite Urusan Diplomatik Majelis Rendah Amerika Serikat (AS), Eliot Engel mengklaim bahwa Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un tidak dapat dipercaya dan memerlukan peralatan keamanan untuk menghapus persenjataan nuklir Korut.Engel dalam sebuah acara rapat pemimpin Korea Selatan (Korsel) dan AS di Washington pada hari Selasa (12/11/19) waktu setempat, menuturkan bahwa Presiden AS, Donald Trump dan Kim Jong-un telah dua kali menggelar pertemuan, tapi tidak memperoleh keberhasilan.Engel menegaskan bahwa Kim tidak melakukan upaya untuk mewujudkan perdamaian. Kim boleh membuang bom nuklir tapi tetap memiliki ilmu dan teknologi untuk membuatnya.Mempertimbangkan rencana positif agar Korut menyerahkan senjata nuklir termasuk kemampuan untuk membuat senjata nuklir, dirinya tidak berharap tentang pertemuan Kim dan Trump.Engel mengingatkan Trump harus berhati-hati dalam segala hal yang terjadi di Korut dan satu hal yang paling tidak diinginkan AS adalah Korsel jatuh ke dalam bahaya.