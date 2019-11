Korut Menilai Positif Pernyataan AS

Photo : YONHAP News

Ketua Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara, Kim Yong-chol menyatakan pada hari Kamis (14/11/19) kemarin, bahwa pihaknya menilai positif terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper yang mengisyaratkan kemungkinan untuk memperkecil skala latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS di udara sebagai upaya untuk menghidupkan daya gerak dialog antara dua negara.Ditambahkan pula, dia hendak menafsirkan pernyataan Esper bahwa AS tidak akan mengikuti latihan atau menghentikan latihan tersebut. Kim juga mengatakan pernyataan itu dianggap sebagai upaya positif dari AS yang menampilkan tekad Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Korea Utara memberikan syarat untuk membuka kembali negosiasi dengan AS, agar AS dapat mengusulkan langkah untuk menarik kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara.Kim mengumumkan bahwa Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun telah menyampaikan keinginan untuk membuka kembali negosiasi pada bulan depan melalui negara ketiga.Melalui pernyataan tersebut, Korea Utara menunjukkan tekad untuk membuka kembali dialog dengan AS, apabila AS menghentikan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan dan menarik kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara.