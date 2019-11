Menhan Korsel dan AS Hendak Lanjutkan Kolaborasi Keamanan dengan Jepang

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel), Jeong Kyeong-doo dan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Mark Esper pada hari Jumat (15/11/19) menyatakan bahwa Korsel dan AS akan mempertahankan persiapan pertahanan gabungan melalui kolaorasi bilateral dan melanjutkan kerja sama dengan Jepang di bidang keamanan.Dalam jumpa pers bersama usai rapat konsultasi keamanan antara Korsel dan AS (SCM) ke-51 di Seoul, Jeong dan Esper mengatakan bahwa kedua pihak mengonfirmasi persekutuan Korsel dan AS akan diteruskan sebagai poros untuk perdamaian, kesejahteraan, dan kenyamanan di Semenanjung Korea yang telah berlangsung selama 70-an tahun terakhir.Mereka meneruskan bahwa SCM kali ini menjadi kesempatan untuk mengonfirmasi tujuan bersama untuk menempatkan perdamaian permanen di Semenanjung Korea dan mendukung upaya diplomatik Korsel dan AS di bidang militer.Kedua pihak ini juga sepakat untuk mengupayakan pemulihan dialog dengan Korea Utara (Korut) dan pelaksanaan kesepakatan militer 19 September.Di samping itu, Menteri Pertahanan Korsel dan AS berbagi hasil penilaian tentang peluncuran rudal Korut belakangan ini dan membahas tindakan penanggulangannya.Terkait skala latihan militer gabungan Korsel dan AS yang hendak diatur, kedua menteri menegaskan bahwa persiapan pertahanan tetap dilakukan dan sudah tersedia kondisi untuk transfer Hak Kontrol Masa Operasi Perang (OPCON).Perihal pembagian biaya pertahanan (SMA) juga dibahas dalam SCM ke-51 tersebut. Kedua pihak menilai SMA sangat berkontribusi pada penguatan kemampuan pertahanan gabungan Korsel dan AS.Kemudian kedua pihak bersepaham bahwa pembagian biaya harus ditetapkan dengan adil dan negosiasi SMA ke-11 disepakati sebelum SMA ke-10 berakhir.